Giovinco: "Ritorno in Italia? Mai dire mai, ma domani torno negli Emirati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato da Sky Sport Sebastian Giovinco ha smentito un suo immediato ritorno in Italia, lasciando però aperte le porte per il futuro: “Sono in Italia per poco tempo, domani torno negli Emirati. Un ritorno alla Juve come Buffon? Lo escludo. Nel campionato italiano mai dire mai, ma domani parto per il ritiro. Nostalgia dell’Italia? Da italiano ho sempre nostalgia”, ha dichiarato l'attaccante dell'Al-Hilal.