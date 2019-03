Giro di bomber: Icardi apre la fila ma c'è lo scenario per blindarla

Fonte: Sportitalia

Le esultanze infiammano, i gol costano, gli attaccanti fanno innamorare. E’ gia’ calciomercato, perché il giro di bomber prospettato dall’estate che verrà minaccia di essere tra i più imponenti degli ultimi anni, andando a coinvolgere un giro molto più ampio che vada ad abbracciare anche il puzzle di panchine e dirigenze dei club che saranno toccati da questo turbine di mercato. Il casus belli scatenante, per paradosso assoluto, potrebbe essere colui che alla fine potrebbe risolvere senza colpo ferire la sua situazione apparentemente irrecuperabile. Ovvero Mauro Icardi: come prospettato da tempo, l’apparente rivoluzione che coinvolgerà la panchina dell’Inter a giugno sembra poter rappresentare la chiave per acquietare gli animi di ex capitano e consorte in questo finale di stagione, allontanando le ipotesi di divorzio che aleggeranno comunque sino al rinnovo di contratto. Ed allora chi entra in gioco di prepotenza sono Juventus e Napoli, due società chiamate in causa scientemente da Wanda Nara nella sua corsa alla speculazione, che potrebbero comunque decidere di intervenire nel ruolo in estate. Dybala resta una suggestione affascinante, tanto per uno scambio con l’Inter quanto per una cessione remunerativa con annessa maxi plusvalenza, anche se molto dipenderà dalle valutazioni del prossimo tecnico dei bianconeri. Per quanto riguarda il Napoli, invece, i rumors più prepotenti hanno coinvolto Ciro Immobile. Corredati peraltro da immediate ed inevitabili smentite. Come da copione, come da rito consumato. Come da pieno calciomercato.