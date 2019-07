Giro di bomber, strategie e plusvalenze: Icardi, Higuain e Dzeko coinvolti

Fonte: Sportitalia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un giro di attaccanti per il momento bloccati, ma che qualora dovesse prendere il via andrebbe a costruire l’evoluzione più scoppiettante del mercato estivo. I nomi coinvolti sono quelli di Mauro Icardi, Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko. Le squadre in pista Inter, Juventus, Napoli e Roma. Una guerra fredda fatta di alleanze strategiche rappresenta lo scenario da tenere sotto controllo, prima che un potenziale effetto domino possa effettivamente verificarsi. Intanto si parte con Icardi, protagonista di una gestione ai limiti del surreale da parte della sua moglie e procuratrice ed ai margini del progetto di Conte a due giorni dall’inizio dei lavori. Juve e Napoli ci sono, e si sente. L’estero, Psg a parte, non viene preso in considerazione. Higuain e la Roma è storia di qualche settimana fa, confermata dalle parole di Petrachi in conferenza stampa. Strategia dell’attesa e rinnovo di contratto con la Juventus spalmando l’ingaggio, per ottenere un prestito (magari biennale) con il riscatto per i giallorossi. Ammortamento che genererà plusvalenza, a patto che il Pipita non faccia saltare il banco continuando a rifiutare la destinazione. Ed infine Dzeko: per lui il contratto con scadenza 2020 è la garanzia di poter guidare il braccio di ferro. All’Inter però serve subito, ed alla fine una quadra con la Roma, una volta messe da parte le strategie, verrà trovata. Con buona pace da parte di tutti.