© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna del QS-Sport analizza il giro di panchine innescato dall'esonero di Mourinho dal Manchester United. Il grande ‘tetris’ delle panchine chiama in causa ovviamente anche Antonio Conte, il convitato di pietra quando si parla di big in cerca di condottiero. ‘Rigettato’ dallo spogliatoio del Real in estate, potrebbe prendere lui il posto di Solskjaer a fine campionato, per ridare nerbo a uno United smarrito. Sempre che poi non sia Zidane, tricampeòn di Champions, ad accettare la guida della squadra con il maggior fatturato del mondo.