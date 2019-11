Gironi Champions a 90' dalla fine: 8 squadre già agli ottavi. E 9 già fuori

A novanta minuti dalla fine della fase a gironi della Champions League 2019/20 comincia a delinearsi il quadro delle squadre che prenderanno parte al prossimo turno della massima competizione per club. La metà delle partecipanti agli ottavi di finale, infatti, sono già note. E in cinque casi si tratta di squadre già certe del primo posto nel gruppo. Ecco l'elenco.

PSG (conquistato anche il 1° posto)

Real Madrid

Bayern Monaco (conquistato anche il 1° posto)

Tottenham

Manchester City (conquistato anche il 1° posto)

Juventus (conquistato anche il 1° posto)

Barcellona (conquistato anche il 1° posto)

Red Bull Lipsia

Ancor più nutrito il gruppo di squadre che, al contrario, a una gara dalla fine non hanno più possibilità di accedere al successivo turno di Champions. Si tratta di nove squadre e, in quattro circostanze, sono club che non hanno più nemmeno speranze di conquistare il terzo posto, quindi l'accesso ai sedicesimi di Europa League. Ecco l'elenco.

Club Brugge

Galatasaray

Stella Rossa

Olympiacos

Lokomotiv Mosca (già certo l'ultimo posto)

Genk (già certo l'ultimo posto)

Slavia Praga (già certo l'ultimo posto)

Lille (già certo l'ultimo posto)