Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo A: c'è bagarre dietro il Bayern capolista

vedi letture

Il Bayern Monaco già certo del primo posto, la Lokomotiv Mosca già certa di non poter staccare il pass per gli ottavi di finale ma ancora in corsa per il terzo posto. E' la situazione del gruppo A a 90 minuti dalla fine: fari accesi sulla sfida di Salisburgo, con la squadra della Red Bull che in caso di vittoria andrebbe agli ottavi ed eliminerebbe, a sorpresa, l'Atletico del cholo Simeone.

In caso di arrivo a sei punti di Atletico e Lokomotiv, in virtù del gol in trasferta nei due pareggi arriverebbe terza la squadra spagnola. In caso di arrivo a quattro punti tra Lokomotiv e Red Bull Salisburgo, arriverebbe terza la squadra austriaca in virtù dei risultati nel doppio confronto.

Le partite in programma per domani sera

Bayern Monaco-Lokomotiv Mosca

Red Bull Salisburgo-Atletico Madrid