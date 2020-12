Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo B: nessun verdetto già scritto a 90' dalla fine

Tutte ancora in gioco e tutto ancora da decidere a 90 minuti dalla fine. E' la situazione del gruppo B, il più incerto di questa competizione a un turno dalla fine. L'Inter di Conte è obbligata a vincere e al contempo deve sperare che a Madrid la partita non finisca in parità: in quel caso, infatti, il Real chiuderebbe il girone al secondo posto in virtù delle due vittorie nel doppio confronto coi nerazzurri.

Lo Shakhtar sarebbe sicuramente agli ottavi con una vittoria, mentre un pareggio potrebbe non bastare: in caso di vittoria del Real e pareggio degli ucraini, il 'Gladbach sarebbe comunque agli ottavi perché messo meglio nel doppio confronto con la squadra di Donetsk.

Le partite in programma per domani sera

Inter-Shakhtar Donetsk

Real Madrid-Borussia Mönchengladbach

LA CLASSIFICA

Borussia Mönchengladbach 8

Shakhtar Donetsk 7

Real Madrid 7

Inter 5