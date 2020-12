Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo C: a 90 minuti dalla fine manca un solo verdetto

Manchester City già certo anche del primo posto in virtù del doppio confronto col Porto. Porto già certo della qualificazione. Il gruppo C a 90 minuti dalla fine dovrà emettere un solo verdetto, ovvero chi arriverà terzo e quindi staccherà il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Olympiacos e Olympique Marsiglia sono entrambe a tre punti ma il doppio confronto premia la squadra ellenica. In caso di arrivo a pari punti, quindi, sarebbe la formazione greca ad andare nella seconda competizione continentale

Le partite in programma per domani sera

Manchester City-Olympique Marsiglia

Olympiacos-Porto