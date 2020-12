Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo E: la situazione a 90 minuti dalla fine

Tutto già deciso con 90 minuti d'anticipo. Partite importanti solo per il prestigio e per i soldi (ogni vittoria in Champions vale 2.7 milioni di euro) quelle che andranno in scena questa sera e saranno valide per il gruppo E. Il Chelsea con l'ultima vittoria sul campo del Siviglia non solo s'è assicurato la qualificazione ma anche il primo posto nel girone. Secondo il Siviglia, che già dopo 4 partite era certo del passaggio del turno.

Il Krasnodar terzo ha tre punti in più del Rennes, ma è messo meglio nel doppio confronto e per questo motivo è già certo del pass per i sedicesimi di Europa League.

Gare del gruppo E in programma stasera

Chelsea-Krasnodar

Rennes-Siviglia