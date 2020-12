Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo F: Zenit spacciato poi tutto ancora da decidere

Borussia Dortmund già certo della qualificazione, ma non del primo posto. Lazio unica squadra del girone ancora imbattuta ma non ancora certa della qualificazione. E' la situazione del gruppo F a 90 minuti dalla fine: i gialloneri in virtù del confronto tra Lazio e Club Brugge sono già certi del passaggio agli ottavi e una vittoria contro il già spacciato Zenit garantirebbe loro anche il primo posto nel girone.

La Lazio di Inzaghi ospiterà invece il Club Brugge con due risultati su tre a disposizione: qualificazione certa anche in caso di pareggio e non sarebbe da escludere nemmeno il primo posto (una vittoria e un pari nel doppio confronto col Dortmund). Al Club Brugge, invece, andrebbe bene solo una impresa all'Olimpico per qualificarsi agli ottavi di Champions e lasciare alla Lazio i sedicesimi di Europa League.

Le partite del gruppo F in programma per questa sera

Zenit-Borussia Dortmund

Lazio-Club Brugge