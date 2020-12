Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo G: ci sono due verdetti ancora da scrivere

Turno agli ottavi già ipotecato due giornate fa, ma primo posto molto lontano. E' lo strano destino della Juventus, che per superare il Barcellona in vetta al gruppo G di Champions League all'ultima curva dovrà compiere una impresa, ovvero vincere segnando almeno tre gol e con due reti di scarto. Tutti gli altri risultati garantirebbero infatti a Messi e compagni il passaggio agli ottavi di finale da primi nel girone in virtù del 2-0 conquistato a Torino nel match d'andata e di una migliore differenza reti (anche lo 0-2, per intenderci, non basterebbe per il sorpasso).

In Ucraina, a Kiev, andrà invece in scena lo spareggio per il pass per i sedicesimi di Europa League. Per effettuare il sorpasso in classifica, il Ferencvaros deve vincere o pareggiare realizzando almeno tre reti: la sfida nel match d'andata finì infatti 2-2 e la Dinamo ha una migliore differenza reti.

Le partite del Gruppo G in programma per questa sera

Barcellona-Juventus

Dinamo Kiev-Ferencvaros