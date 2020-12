Gironi di Champions, il rush finale. Gruppo H: con due pareggi Lipsia in Europa League

Zero pareggio in dieci partite. Uno dei gironi più ingarbugliati di questa Champions League e una solo certezza: l'Istanbul Basaksehir è fuori da tutti i giochi. Per il resto il gruppo H a 90 minuti dalla fine deve ancora emettere i suoi verdetti. Al Manchester United e al PSG basterà un pari per ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions: questo perché il Lipsia in caso di arrivo a tre a 10 punti sarebbe terzo in virtù di una classifica avulsa peggiore (l'unica ad aver battuto il Basaksehir sia all'andata che al ritorno). Dovessero finire in parità entrambi i match, lo United chiuderebbe il girone al primo posto e il PSG al secondo.

Lo United scenderà in campo con due risultati su tre, quindi. Così come il PSG: i vice-campioni d'Europa però con una vittoria si assicurerebbero anche il primo posto (è messo meglio nella classifica avulsa sia in caso di arrivo a due con lo United che di arrivo a due col Lipsia).

In caso di sconfitta del PSG e di pareggio a Lipsia, lo United sarebbe primo e la squadra della Red Bull seconda. In caso di sconfitta del PSG e vittoria del Lipsia, coi tedeschi andrebbe agli ottavi il PSG.

Le partite del Gruppo H in programma questa sera

Red Bull-Lipsia-Manchester United

Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir