Giroud-Lazio, dal sì del giocatore ai problemi di un affare difficile

Partiamo da un presupposto: se il ds Tare il penultimo giorno di mercato vola personalmente a Milano, sede principale delle trattative, vuol dire che qualcosa di grosso bolle in pentola. Più che grosso, il profilo caldo in questione è alto: per la precisione 193 cm. Gioca al Chelsea, ha 33 anni e si è laureato campione del mondo con la Francia in Russia nel 2018: è Oliver Giroud. E' lui l'attaccante che la Lazio proverà a prendere in quest'ultimo giorno di mercato di gennaio, con l'accordo già trovato col giocatore sulla base di un contratto fino al 2023 a 2,5 milioni di euro più bonus. Sarebbe un acquisto di prima fascia, di livello assoluto, che potrebbe aumentare ancora di più la possibilità dei biancocelesti di reggere questi ritmi in campionato. Era stato cercato dall'Inter, lo voleva Conte, e ora lo sogna Inzaghi. La piazza laziale è in fermento, i tifosi ieri sono impazziti alla notizia della trattativa per il francese.

L'entusiasmo però in serata è calato. In primis c'è il tempo che svolge il ruolo di nemico, poi è vero che Tare ha raggiunto l'accordo con Giroud, ma rimane forte la resistenza del Chelsea. Lui vorrebbe andare via, dato che per Lampard è la terza scelta dopo Abraham e Batshuayi. Non gioca in Premier dal 30 novembre e ha fatto solo due apparizioni da titolare in stagione: troppo poco per chi vuole essere protagonista ai prossimi europei. I Blues però sono titubanti nel liberarlo e prima vorrebbero tutelarsi con un suo sostituto (hanno provato a prendere Mertens). L'altro grande ostacolo si chiama Tottenham. Mourinho nella prima gara del 2020 ha perso capitan Kane, che si è operato al ginocchio. Tornerà ad aprile, dunque Giroud andrebbe lì per fare il titolare indiscusso. In più c'è il fattore famiglia, che vorrebbe allungare la permanenza a Londra che dura dal trasferimento all'Arsenal dell'estate 2012. Tre ostacoli che hanno complicato in maniera quasi irreversibile l'affare tra la Lazio e Giroud, un'operazione vera e reale che si è accesa tra mercoledì e giovedì notte. Alla chiusura del mercato mancano poche ore (finirà alle 20, per chi giocherà domani in campionato alle 21) e Lotito e Tare aspettano. Stando a quando trapelato da Formello non avrebbero un piano B, perché comprare tanto per farlo è sempre stata un'usanza poco vicina alle idee del club: o Giroud o nessuno, allora.