Continua la serie di esclusioni legate alle trattative di mercato. Dopo Eriksen, Kurzawa e Pjaca, anche Olivier Giroud non scenderà in campo nella sfida che il Chelsea sta affrontando contro l'Hull City, valida per i sedicesimi di FA Cup. L'attaccante francese non siede neanche in panchina: l'Inter è una possibile destinazione.