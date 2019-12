© foto di Imago/Image Sport

Nuova pretendente per Olivier Giroud. Secondo quanto riportato da alcuni media transalpini, infatti, l'Olympique Lione sembrerebbe disposto a far follie pur di far tornare l'attaccante in Francia. Il Chelsea non si opporrebbe particolarmente all'addio, soprattutto nel caso in cui dovesse essere lo stesso Giroud a chiedere la cessione per trovare un maggiore minutaggio. Ricordiamo che il Lione è la prossima avversaria della Juventus in Champions League.