Giroud, Tare e il chiaro segnale lanciato dalla Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Più passava il tempo e più l’illusione doveva fare i conti con la realtà. Il sogno Giroud, per i tifosi della Lazio, è tramontato ieri dopo l’ora di pranzo, nonostante il forte pressing del ds Tare, volato a Londra nella mattinata di venerdì per cercare di sbloccare una trattativa fin da subito molto difficile. Su cui il manager del Chelsea Lampard ha messo la parola fine nella conferenza stampa di ieri: "Tutti sappiamo che c'è stato interesse nei suoi confronti e in questo periodo è stato impeccabile. Ho enorme rispetto per lui come calciatore. La risposta alla domanda se può partire è: no, non parte". I Blues hanno fatto muro, non l’hanno voluto cedere l’attaccante francese, che aveva già trovato l’accordo con il presidente Lotito a 2,5 milioni netti a stagione fino al 2023 (più bonus). Sarebbe stato un colpo da Scudetto, da Champions quasi certa: avrebbe garantito qualità, esperienza e quel pizzico di mentalità vincente che in un gruppo fa la differenza. La Lazio ci ha provato, su questo non si discute e le va riconosciuto.

Non è arrivato Giroud, ma la determinazione con cui la Lazio ci ha provato fino all’ultimo è da considerarsi come un segnale forte e chiaro. Una mossa di una società in continua crescita, decisa a non accontentarsi, come magari successo in passato. La linea di programmazione è chiara: investire su giovani e giocatori di una certa caratura umana. E poi, quando c’è la possibilità, puntare su nomi ‘pesanti’: è successo con Klose, Immobile e Leiva, poteva riaccadere ieri con il francese che nel 2018 in Russia ha alzato da protagonista la Coppa del Mondo. Non si è tirato indietro il duo Lotito-Tare, con quest’ultimo che andando a Cobham - casa dal Chelsea - ha dimostrato di voler esserci. Di non subire il momento, positivo, ma di prenderlo in mano e cercare di costruirci sopra qualcosa di importante. Di utilizzare questo terzo posto il campionato non come punto di arrivo ma di partenza. E allora anche se Giroud non vestirà la maglia biancoceleste, la piazza può e deve cogliere l’aspetto positivo dello sforzo fatto soprattutto in previsione del futuro. Ora il mercato passerà in secondo piano e la palla torna sul campo ai giocatori, che avranno 18 finali per raggiungere l’obiettivo Champions.