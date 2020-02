vedi letture

Giroud torna a parlare: "Ero in procinto di partire. A gennaio mi sono ritrovato tra due fuochi"

Olivier Giroud torna a parlare. Lo fa per la prima volta dopo la finestra invernale di calciomercato: prima a un passo dall'Inter, poi molto vicino alla Lazio e alla fine rimasto al Chelsea per volere dell'allenatore Franck Lampard, che ieri l'ha inserito a gara in corso durante il match perso 2-0 contro il Manchester United. "Ero in procinto di partire, da metà dicembre a fine gennaio mi sono trovato tra due fuochi, ma dal 1° febbraio sono tornato al 100% a disposizione del Chelsea e ora darò tutto fine a fine stagione per questa maglia", ha detto dopo la partita.

Giroud ha un contratto coi blues in scadenza a giugno e può già firmare per un altro club, ma in questo momento è concentrato su altro: "E' bello ritrovare il prato e queste sensazioni. Il mio obiettivo personale, adesso, è giocare il più possibile perché voglio prendere parte al prossimo Europeo con la Francia".