Giroud vuole giocare per non perdere l'Europeo: Milan e Inter attendono gennaio

vedi letture

Finito nel mirino dei club di mezz’Europa, Olivier Giroud è considerato come un elemento importante per il club da parte del tecnico, Frank Lampard. Il francese vorrebbe giocare di più - come da un anno a questa parte - ma gli europei incombono e gli interessamenti di Inter Miami di Beckham, Milan e Inter potrebbero essere troppo allettanti per dire di no.