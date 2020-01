© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud vuole l'Inter. È questa la notizia che riporta questa mattina il Daily Telegraph in merito all'attaccante in uscita dal Chelsea. Il francese preferirebbe, infatti, una nuova avventura alle dipendenze di Antonio Conte per la seconda parte di stagione rispetto alle opportunità, nelle zone basse della classifica di Premier League, rappresentate da Newcastle e Aston Villa. Per il completamento dell'operazione ai nerazzurri basterà versare circa 3 milioni di euro al club londinese per il cartellino dell'ex Arsenal.