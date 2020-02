vedi letture

Giua e Di Bello non designati. Torna Pasqua: sarà il 4° uomo in Lazio-Inter

L'arbitro Antonio Giua fermato per un turno dopo gli episodi di Napoli-Lecce. Il suo nome non è presente nelle designazioni presentate questa mattina dall'AIA valide per il 24esimo turno di Serie A. Non è stato designato nemmeno Marco Di Bello dopo quanto accaduto in Parma-Lazio, mentre l'arbitro Fabrizio Pasqua - dopo lo stop a seguito di Juventus-Fiorentina - torna in questo turno: sarà il quarto uomo in Lazio-Inter.

