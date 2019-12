© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gli effetti della Supercoppa Italiana si fanno notare anche sulla rosa della Lazio, costretta a giocare senza due pilastri nella prossima sfida contro il Brescia: il Giudice Sportivo ha infatti squalificato Lucas Leiva Pezzini e Luis Alberto, avendo i due collezionato il quinto cartellino giallo (i precedenti ovviamente in Serie A) della loro stagione. Ricordiamo che per la Juventus ha pagato dazio Rodrigo Bentancur, fermato per ben tre turni.