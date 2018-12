© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due giornate di squalifica per San Siro e una ulteriore senza la curva nord per l'Inter dopo i fatti di ieri sera. Questo il comunicato del giudice sportivo: "Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore "2° anello verde" primo di spettatori: alla società Internazionale per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepito anche in tutto l'impianto; recidiva specifica; nonché per coro denigratori o di matrice razziale nei confronti del calciatore della Società Napoli Koulibaly. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti relative alla reiterazione e al clima creatosi nell'impianto; ritenuta altresì, data la gravità dei fatti, l'insussistenza dei presupposto per applicare la sospensione di cui all'art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione dei matrice razziale".