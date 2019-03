© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solo una giornata di squalifica per Alex Meret, estremo difensore del Napoli. Non è stata riscontrata alcuna condotta antisportiva nell'intervento del portiere classe '97 in occasione del contrasto di gioco con Cristiano Ronaldo che ha portato alla sua espulsione. "Squalificato per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete", si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.