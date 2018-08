Giudice sportivo, niente squalifica per Mazzarri. Multa a Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà regolarmente in panchina nella sfida di San Siro contro l'Inter, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, espulso nella sfida di domenica contro la Roma. Questa la decisione del giudice sportivo che ha soltanto ammonito con diffida il tecnico di San Vincenzo. Ammenda di 10.000 euro e diffida per Luciano Spalletti, "per avere, al termine della gara, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito espressioni gravemente offensive nei confronti del medesimo".