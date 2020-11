Giudice Sportivo: Ribery e Vulic multati per simulazione. Un turno di stop per il ds Bigon

Il Giudice Sportivo, oltre alla squalifica di tre giocatori, ha comminato duemila euro di multa a due calciatori della Serie A dopo il settimo turno di campionato. Si tratta di Franck Ribery della Fiorentina e Milos Vulic del Crotone: entrambi ammoniti durante il match, i due giocatori sono stati multati per: "aver simulato di esser stati sottoposti a intervento falloso in area di rigore avversaria".

Una giornata di squalifica, inoltre, per il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon e per il preparatore atletico del Napoli Dino Tenderini: entrambi sono stati allontanati dalla panchina durante l'ultimo match del Dall'Ara.