© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stangata del giudice sportivo della Serie A per Lucas Paquetà, centrocampista del Milan espulso nella sfida di ieri sera contro il Bologna. Il brasiliano è stato infatti fermato per tre giornate "per comportamento scorretto nei contronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere inoltre, al 29° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui al fine di allontanarlo".