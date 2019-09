© foto di Giacomo Morini

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alle gare della 4^ giornata di Serie A. In particolare, per quanto riguarda gli episodi di Parma tra Atalanta e Fiorentina, si legge quanto segue: "In relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto".