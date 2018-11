Giudice Sportivo, un turno a Juric e ammenda di cinquemila euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Giudice Sportivo di Serie A ha squalificato per una giornata l'allenatore del Genoa Ivan Juric per aver "al 30' del secondo tempo contestato una decisione arbitrale, uscendo all'area tecnica e rivolgendo al Quarto Ufficiale con atteggiamento veemente e scomposto un'espressione irriguardosa. Reiterando tale atteggiamento, all'atto dell'allontanamento, gridando al medesimo un'espressione gravemente offensiva". Per Juric anche un'ammenda di cinquemila euro.