Giudice Sportivo, un turno di squalifica e multa per Fonseca: "Proferite parole irrispettose"

Un turno di stop e diecimila euro di multa per l'allenatore della Roma Paulo Fonseca, manager portoghese espulso domenica all'Olimpico in occasione della sfida contro il Sassuolo al termine di un acceso diverbio col direttore di gara Maresca.

E' la decisione che arriva dal Giudice Sportivo dopo il decimo turno di campionato. Questa la motivazione: "In quanto al termine del primo tempo, mentre i calciatori titolari lasciavano il terreno di gioco, si avvicinava al Direttore di gara con fare aggressivo proferendo parole irrispettose".

Fonseca non siederà quindi sulla panchina giallorossa nel prossimo match di campionato contro il Bologna.