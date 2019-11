Giulini: "Il mio Cagliari umile e incosciente. Radja leader come Riva".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ripartendo dall'importanza della stagione in corso, quella del centenario ma anche dei 50 anni dall'ultimo scudetto: "E' una stagione simbolica per la nostra gente, era giusto fare il massimo per regalare grandi gioie". La cessione di Barella è stata molto dolorosa per il numero uno dei sardi, ma è stato il modo per costruire un centrocampo ancora più forte: "Sono arrivati Nandez, Rog e Nainggolan. Ora posso dire di avere un grande centrocampo". Su Nainggolan sa di aver vinto una grande scommessa: "Lui ha la stessa leadership e un impatto come Gigi Riva nel suo Cagliari. E' un uomo simbolo". Ovviamente ci sono parole dolci anche per Maran: "E' un allenatore pragmatico, un uomo per bene ed è coerente nella gestione del gruppo. Abbiamo una rosa ampia e spesso non vorrei essere nei suoi panni". Infine su come descriverebbe il suo Cagliari attuale ha concluso: "Umile e incosciente. Restiamo con i piedi per terra ma ce la giochiamo con tutti".