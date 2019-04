© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del k.o. casalingo del Casteddu contro la Juventus: "Non abbiamo fatto una buona gara, è stata una delle prestazioni peggiori in casa. La Juve ha meritato di vincere, speriamo di rifarci con la SPAL domenica. Il finale? Mi dispiace, ho sentito in studio fare moralismi. Credo che se quell'esultanza l'avesse fatta Bernardeschi la reazione dello stadio sarebbe stata la stessa. Nessuno ha sentito nulla fino al gol, i giocatori della Juve mi hanno detto che Kean ha sbagliato, ha diciannove anni e non c'è problema. Bonucci se avesse fatto sceneggiate come Matuidi sarebbe stato trattato allo stesso modo. C'è una deriva che non contraddistingue la società Cagliari che ha sempre condannato ogni episodio di razzismo. Ho sentito soprattutto fischi, se sono partiti ululati abbiamo sbagliati anche noi. Quello che è successo dopo è per un'esultanza sbagliata, e sarebbe successo con qualsiasi altro giocatore".