Giulini: "Nainggolan a Cagliari non ha mai superato il limite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quello di Riva è l'ennesimo atto d'amore nei confronti di questa terra, di questo popolo. Ci sta facendo un regalo in un momento molto simbolico, è il più grande giocatore mai avuto da questa squadra e vuole dimostrare di essere ancora più amico anche del club oltre che dei tifosi. Ieri ho parlato con lui di questa squadra e mi è sembrato soddisfatto, dimostrano sempre grande spirito e in piccolo dimostrano quello spirito della squadra dello Scudetto". Parole e pensieri di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' nel giorno in cui ha consegnato la presidenza onoraria del club a Gigi Riva.

Riva si fida di questo Cagliari.

"Per me è una grandissima soddisfazione. Riva per primo si è reso conto di quanto questo momento fosse unico, i 50 anni dallo Scudetto da festeggiare con tutta la nostra gente. E' un regalo che Riva ha voluto fare a tutti, è stata una sua volontà in un momento molto particolare che ci ha reso tutti molto orgogliosi. E il fatto che si fidi della nostra gestione è motivo di grande orgoglio personale".

Nainggolan nel suo piccolo rappresenti quello che Riva è stato un tempo.

"E' un leader per questa squadra, in campo e negli spogliatoi. E' arrivato con una umiltà disarmante, mai un atteggiamento fuori posto. Poi fuori da Asseminello ognuno gestisce la vita privata come vuole, ovviamente nei limiti di un professionista ma lui questi limiti non li ha mai superati. Questo però è un gruppo dove ci sono anche altri leader, come Cigarini, Pisacane o Ceppitelli".

In avvio 2020 l'infermeria si svuoterà?

"Siamo penalizzati in questo momento dagli infortuni ancor più di prima, gli infortuni di Castro e Ceppitelli si sono rivelati più lunghi del previsto, poi le tante squalifiche e sicuramente in questo momento ci mancano 7 giocatori importanti e ce ne mancheranno 7 a Udine. Siamo arrivati un po' con la lingua di fuori e con la Lazio nei minuti finali l'abbiamo pagato".

Che aria c'è in Sardegna?

"Olsen due settimane fa nel momento di difficoltà ha accettato di andare a giocare con la Primavera e questo è emblematico dello spirito che c'è quest'anno".