Giulini ricorda Astori: "Nel 2014 rinnovò per amore del Cagliari"

Tramite le colonne del quotidiano L'Unione Sarda, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha voluto ricordare Davide Astori soffermandosi in particolar modo sul contratto rinnovato nel 2014: "Il contratto di Davide sarebbe scaduto da lì ad un anno, si fecero avanti diverse squadre per acquistarlo a due pomodori e una patata. Davide, seguendo l'idea indovinata del direttore sportivo Francesco Marroccu, acconsentì a firmare il rinnovo con il Cagliari: un fatto che diede molta forza contrattuale alla nostra Società ma che a suo tempo non venne capita da molti tifosi. Invece era un gesto d’amore e di gratitudine di Davide per la squadre che l’aveva lanciato nel grande calcio".