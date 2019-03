Giulio Dini - avvocato che cura gli interessi del tecnico della Spal Leonardo Semplici - ha parlato ai microfoni di RMC Sport 'Live Show':

Su Spalletti e il caso Icardi:

"Il mister è un grandissimo professionista e uomo di campo. La sua preoccupazione principale è fare la squadra per la partita. È abituato a gestire al meglio il potenziale di cui dispone: ha gestito bene anche Totti a Roma. Icardi come centravanti non si può discutere".