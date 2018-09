Giunti: "Il Milan di oggi è propositivo e non butta mai via la palla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intercettato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Perugia Federico Giunti ha commentato il momento del Milan: “Rino allena un club che storicamente ha sempre giocato un bel calcio e lui sta cercando di mettere in pratica il dogma. Il Milan di oggi è propositivo e non butta mai via la palla: cercano di costruire già da dietro e occhio, perchè ogni volta superato il pressing ci sono giocatori in grado di fare la differenza dal centrocampo in su, basti pensare ai gol di Bonaventura e Kessie contro Napoli e Roma. E poi c’è Higuain un terminale offensivo da big, l’ideale per il 4-3-3 di Rino perchè dialoga con mezzali ed esterni”.