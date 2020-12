Giuntoli: "Con Maksimovic e Hysaj non c'è accordo per il rinnovo. Ma niente addio a gennaio"

vedi letture

Hysaj e Maksimovic non andranno via a gennaio, anche se hanno un contratto in scadenza a giugno e, al momento, non c'è l'accordo per il rinnovo del contratto in entrambi i casi. A dirlo ai microfoni di 'Sky' il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli: "Non credo che vada via nessuno, nonostante Hysaj e Maksimovic siano in scadenza. La volontà nostra loro la conoscono, per ora non c'è accordo, vediamo. E' una porta aperta".

In uscita, invece, ci sono Milik e Llorente: per l'intervista integrale, CLICCA QUI.