Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport. Questo un estratto della lunga intervista: "Fabian? Volevamo prenderlo già a gennaio, non fu possibile ma riuscimmo ad ottenere una promessa da parte del procuratore e del ragazzo. Quando arrivò Carlo ci chiese proprio Fabian, l'unico che noi avevamo bloccato. E' stata una coincidenza incredibile. Milik a Capri per la firma? Sì, venendo dall'Ajax temevo un contraccolpo nel portarlo qui. Gli dissi 'stiamo facendo i lavori' che era anche vero, ma lo portai a Capri. Rimpianto? Tolisso. L'avevamo chiuso, lo aspettavamo per le visite mediche ma dopo il preliminare vinto col Lione decise di restare lì e fare la Champions. L'anno dopo poi è andato al Bayern Monaco, da un lato soddisfazione per averci visto giusto e dall'altro dispiacere".