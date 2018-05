Giuntoli pianifica il futuro: la lista degli obiettivi per il nuovo Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, in vista della prossima estate. Il terzino Alejandro Grimaldo del Benfica è già stato bloccato e arriverà qualora dovesse partire Ghoulam. In difesa però non si seguono soltanto gli esterni, a prescindere dal futuro di Koulibaly, e in questo senso piace molto il francese del Siviglia Clément Lenglet.

Per il ruolo di portiere titolare per il dopo Reina il prescelto è Rui Patricio. In attacco, invece, Simone Verdi del Bologna resta il preferito della società.