Giuntoli su Bakayoko: "Stava trattando con un club tedesco. Ci siamo inseriti con tempismo"

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, parlato della trattativa che ha portato Tiemoué Bakayoko in azzurro: "Rino ha un rapporto forte con la squadra, molto diretto. Per Bakayoko disse lui stesso che era un ragazzo splendido e si è dimostrato tale. Noi eravamo attenti, ma per motivi di bilancio aspettavamo un'occasione. Lui stava trattando un una squadra tedesca (l'Hertha Berlino, ndr), ci siamo inseriti col giusto tempismo per portarlo a casa".