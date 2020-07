Giuntoli su Osimhen: "Ha cambiato agente, bisogna ripartire da zero. Trattativa complessa"

"Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile". A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Bologna.

Però De Laurentiis lunedì disse che domani avrebbe annunciato qualcosa...

"Magari che va via da Capri per proseguire la vacanza altrove. Scherzi a parte, non lo so".

State seguendo anche il 2004 Romero.

"Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è sempre stato e lo è una squadra importante".

Ma il Napoli può rinunciare a profili importanti come Allan e Callejon, che sembrano destinati ad andare via?

"Sembra, appunto. E' ancora prematuro, il mercato durerà tanto. Bisognerà aspettare, proveremo a trattenere i giocatori che vogliono far parte di questo progetto".