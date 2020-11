Giuseppe Conte: "Italia divisa in tre aree: ecco la divisione delle Regioni. Coprifuoco dalle 22"

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare il nuovo DPCM: "Le misure entreranno in vigore venerdì per consentire a tutti di avere la possibilità di adeguarsi per tempo. Abbiamo distinto l'Italia in tre aree, a seconda della criticità dell'indice RT.

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Luguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, toscana, Umbria e Veneto.

Sarà vietato circolare dalle 22 alle ore 5 salvo motivi di salute o ragioni di necessità. Chiudono i negozi all'interno dei centri commerciali nei festivi e prefestivi.

Area Arancione: Puglia e Sicilia.

Area Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

A queste Regioni si applicano misure ancora più restrittive. È vietato ogni spostamento, da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. Chiudono anche i negozi".