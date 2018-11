Giuseppe Rossi: "Mi alleno coi Red Bulls. Potrei giocare in MLS"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Rossi, reduce dall'esperienza dello scorso anno al Genoa, ha parlato negli States a Pro Soccer USA del suo presente e, soprattutto, del suo futuro: "Quest'anno, visto che sono svincolato da più tempo di quanto mi aspettassi, ho chiesto di potermi allenare con i New York Red Bulls per avere la possibilità di avere a che fare con un'ottima squadra. Qua posso tenermi in forma, giocare e divertirmi con i ragazzi. Sono felice del fatto che la squadra stia facendo bene, se lo merita. Tifo perché riescano a portare il titolo a casa. La nazionale italiana? Mi sono perso tante cose non per colpa delle mie qualità o del mio carattere, ma per circostanze che purtroppo non puoi controllare. Ovvero gli infortuni che mi hanno impedito di partecipare ad un Europeo e ad un Mondiale. Poi la morte di mio padre nel 2010 mi ha allontanato per un po' dal calcio. Ma sono comunque riuscito a diventare una pedina importante tutte le volte che ho indossato la maglia della Nazionale. Futuro al New York Red Bulls o al New York FC? Sono possibilità che tengo aperte, ovviamente. Tornare a casa e giocare a calcio qui sarebbe fantastico. Questa regione, il New Jersey, è nel mio sangue. Mi piacerebbe far parte della cultura calcistica di qui, ma le cose si fanno in due. Comunque mi piacerebbe sedermi e poterne parlare".