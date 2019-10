'Gladbach in emergenza assoluta verso la Roma. Fioccano gli assenti

© foto di Imago/Image Sport

Marco Rose, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha convocato 19 giocatori per la gara di domani contro la Roma. Il volo è partito per l'Italia questa mattina alle 11 con 16 giocatori e tre portieri, tra i ragazzi anche Jan Olschowsky e Conor Noss dell'Under 23. Tantissime le assenze: Matthias Ginter, Alassane Plea, Raffael, Tobias Stippel, Fabian Johnson, Torben Musel, Keanan Bennets, Tobias Strobl e Ibrahima Traoré.

Stindl assente giustificato Sul volo non c'era pure Lars Stindl, fresco papà per la seconda volta. Il giocatore, però, trentuno anni, dovrebbe volare in Italia domani per aggregarsi in mattinata al ritiro dei suoi.