Gladbach-Roma 2-1, i voti ai tecnici: Fonseca paga le poche alternative

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, dopo aver subito un pareggio più che sfortunato all'ultimo minuto della partita d'andata, perde contro il Borussia Monchengladbach in Germania sempre nel recupero mettendo a serio rischio la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Fonseca è apparsa un po' sulle gambe nel finale e forse si inizia sentire il peso dei tanti infortuni subiti nel corso di questa prima parte di stagione. I tedeschi si rilanciano clamorosamente dopo un girone d'andata molto al di sotto delle aspettative e grazie all'entusiasmo del primo posto in Bundes battono anche la Roma data per super favorita nel Gruppo J.

MARCO ROSE 7 - Il tecnico tedesco cambia modulo e si affida alla difesa a tre sperimentando con successo anche in Europa dopo quanto fatto in campionato contro il Bayer Leverkusen. Alla vigilia poteva sembrare un azzardo ma la sua squadra lo segue in tutto e per tutto e la vittoria è figlia di un gioco corale e di una determinazione mai vista nelle prim tre partite europee. Anche l'inserimento dalla panchina di Plea nel finale è una mossa azzaccata, visto che l'assist per il gol di Thuram arriva proprio da un colpo di testa dell'attaccante inizialmente lasciato in panchina.

PAULO FONSECA 5,5 - Non ha molte possibilità per fare cambi e si vede. La squadra va a folate e trova più energie nervose che fisiche. La scelta di Santon non pare sbagliata perché la partita dell'esterno ex Inter non è negativa, ma l'assenza di Florenzi fa ovviamente discutere visto che aveva iniziato la stagione da capitano. Sbaglia i cambi che non danno niente in più ai giocatori già in campo, soprattutto Perotti.