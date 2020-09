Gli addii, la presentazione della squadra e il Covid-19. Cosa ha fatto il Sassuolo questa settimana

Il Sassuolo, oramai è cosa nota, è impegnato a trattenere i suoi big, Locatelli e Boga su tutti. I neroverdi nel frattempo continuano a guardare con attenzione le opportunità che potrà regalare il mercato e, contestualmente, a sfoltire la rosa di quei giocatori non funzionali al progetto De Zerbi.

Dell'Orco, Marchizza e Tripaldelli in uscita - I primi due, Dell'Orco e Marchizza, sono in uscita e stanno definendo il passaggio allo Spezia, nonostante l'inserimento last second del Brescia per il primo. Tripaldelli è invece vicino al Cagliari. Quindi Scamacca: l'attaccante piace in Italia e all'estero. Anche negli ultimi giorni contatti con tanti club, su tutti Sporting Braga, Parma e Crotone.

La presentazione della squadra - Nella giornata di ieri la società neroverde ha presentato la squadra in vista della stagione che sta per iniziare. Nell'occasione hanno preso la parola i principali protagonisti, da Magnanelli a Caputo passando per Carnevali e De Zerbi. E proprio il tecnico, pubblicamente, ha fatto sapere come il Covid-19 abbia colpito anche la sua rosa: i positivi delle ultime ore sono Boga e Schiappacasse.