Gli affari del padre e i dubbi di Messi: Inter in corsa se dirà addio al Barcellona

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante le parole di Bartomeu rilasciate ieri in conferenza stampa, i dubbi di Messi sulla permanenza a Barcellona sono tutt'altro che superati.

Gli affari milanesi del padre - Il 6 agosto scorso, papà Jorge ha ottenuto la residenza a Milano e ora si viene a sapere anche che il 3 luglio, ha aperto una partita Iva alla Camera di Commercio per una ditta individuale che opera in pubbliche relazioni e comunicazioni. Un modo per sfruttare le recenti normative italiane che permetterebbero alla famiglia dell'argentino di moltiplicare gli introiti pagando meno imposte sui redditi non riferiti allo stipendio.

I sorrisi e la sfida alle altre big - Dalla Cina continuano ad arrivare notizie che alimentano sussurri e qualche sorriso ammiccante, anche se dalla sede del club invece smentiscono con forza. E' chiaro che Suning ci stia facendo un pensiero, ma non è l'unico. Il Manchester City è chiaramente molto interessato, ma il rapporto con Guardiola rasenta il gelo. Neymar invece lo spinge verso l'ipotesi PSG, con Al Khelaifi che sogna di comporre un tridente atomico composto dai due ex compagni in blaugrana e da Mbappé. L'unica cosa certa è che, anche grazie agli affari del padre, in caso di addio dal Barça l'Inter sarà assolutamente in corsa.