Gli agenti di Lautaro tuonano: "Non ha chiesto più soldi all'Inter, in Italia scrivono falsità"

vedi letture

"Quello che si scrive in Italia sui soldi è tutto falso". Direttamente dall'Argentina, gli agenti di Lautaro Martinez si fanno sentire, eccome. "Il problema economico è una bugiale totale - spiegano in coro Roly Zárate e Beto Yaqué, agenti dell'attaccante dell'Inter, ai microfoni di Olé - non c'è alcuna trattativa al momento, niente. L'Inter non ci ha offerto niente e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si parla di questo per altri motivi, evidentemente ci sono altri interessi per parlare di questo tema. Lautaro sta bene, sa che si deve concentrare a giocare e che non deve dare alcuna importanza a quello che si dice, che non è vero".