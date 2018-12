Gli appunti di Marotta. Da Modric al tecnico: così vuole cambiare l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul cambio di strategie in casa Inter alla luce dell'arrivo di Giuseppe Marotta, da ieri nuovo amministratore delegato del club nerazzurro.

Luka Modric resta il primo obiettivo della società meneghina, il croato ha un contratto col Real Madrid fino al 2020 e non vuole parlare con Perez di rinnovo. In estate l'Inter ci riproverà, così come porterà avanti nei prossimi mesi i contatti con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Più difficile, invece, mettere le mani su Toni Kroos. Tra gli italiani, Barella piace più di Tonali, mentre della Fiorentina si seguono sia Chiesa che Biraghi. Infine c'è Andersen, difensore centrale che nelle idee del club più arrivare dalla Samp e imporsi così come sta facendo Milan Skriniar.

Capitolo allenatore. Antonio Conte piace molto, ma come per gli acquisti ogni discorso è rimandato alla prossima estate. Per l'ex manager dei blues sempre attuale anche l'ipotesi Manchester United, club che al termine della stagione dovrebbe mettere la parola fine sull'avventura Mourinho.