Gli episodi pesano. Sansone e la scelta, incomprensibile, del cucchiaio

Nel calcio, spesso e volentieri, le gare sono decise dagli episodi. La sfida fra Brescia e Bologna era stata decisa dal rosso di Dessena ad inizio ripresa, che ha permesso al Bologna, in superiorità numerica di ribaltare clamorosamente la gara. A Roma il gol di Dzeko allo scadere ha regalato la vittoria ai giallorossi, oggi l'errore di Sansone dal dischetto è costato due punti al Bologna.

Il numero 10 dei rossoblù, di solito letale dagli undici metri, ha gettato al vento la vittoria, provando un improbabile "cucchiaio". Il pallone è finito sulla traversa, poi lo stesso Sansone ha provato a ribadire in rete (ma da regolamento non può toccare il pallone) regalando così un calcio di punizione al Genoa.

La domanda sorge spontanea. Perché calciare il rigore in quel modo? Soprattutto visto che nelle precedenti occasioni Sansone aveva sempre cercato la potenza. A 10 minuti dalla fine, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, sarebbe stato meglio cerca una soluzione più efficace. Soprattutto perché Sansone non sbagliava un calcio di rigore da ben 9 anni. Certo, il Bologna ha portato a casa un punto, ma i rimpianti sono tanti: con due punti in più la squadra di Mihajlovic avrebbe potuto essere al quarto posto, a pari punti dell'Atalanta.