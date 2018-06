Gli esoneri, la Spagna, il Castilla: il Real spiazza tutti con Lopetegui

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doveva sorprendere tutti. Voleva sorprendere tutti, Florentino Perez. E ci è riuscito. All'improvviso, in un caldo pomeriggio di giugno, il Real Madrid ha ufficializzato Julen Lopetegui come nuovo allenatore dei Blancos. Nonostante il rinnovo con la Spagna, Lopetegui lascerà le Furie Rosse dopo il Mondiale e sarà la guida tecnica dei campioni d'Europa in carica.

Tre anni di contratto per quello che è stato l'erede di Vicente Del Bosque sulla panchina della Spagna, dopo la vittoria dell'Europeo Under 21 nel 2013. A Madrid era già stato come tecnico del Real Madrid Castilla, squadra B dei Blancos, dopo aver ricoperto il ruolo di capo osservatore proprio della formazione di Perez. Nel giugno del 2009 torna a fare l'opinionista, ruolo che aveva ricoperto anche durante i Mondiali del 2006 con un episodio che destò scalpore e anche preoccupazione visto che all'esordio su La Sexta, svenne in diretta.

L'esordio come allenatore nel 2003 al Rayo Vallecano con una retrocessione. Nel 2014, il Porto con tanto di esonero con la squadra al terzo posto.Poi, dal luglio del 2016, la Spagna, proprio al posto dell'icona e simbolo Del Bosque, dopo l'ultimo Europeo francese delle Furie Rosse. In Russia chiuderà prima del previsto il ciclo con la Nazionale. Lo attende la panchina più importante del Mondo. Quella del Real Madrid.